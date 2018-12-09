В ходе борьбы с онкологией Светлана Крючкова перенесла десяток операций и клиническую смерть





В этом году советской, а ныне российской актрисе Светлане Крючковой исполнилось 68 лет, одна она не видит в этом повода для операций по пластике лица. Около 10 лет назад артистка пережила состояние клинической смерти, а затем врачи диагностировали у неё онкологическое заболевание. Крючковой пришлось пройти серьёзные испытания десятью операциями, но сейчас эти трудности уже позади.Пройдя через такие трудности актриса больше ни минуты не желает проводить под наркозом в операционной. Сейчас она довольна собой, радуется жизни, и её абсолютно устраивает её внешность.