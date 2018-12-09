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Вера Брежнева показала свой дорогостоящий новогодний наряд в Instagram

На своём официальном аккаунте в Instagram Вера Брежнева опубликовала новое фото. На нём певица демонстрирует свой дорогостоящий новогодний наряд.
Вера Брежнева показала свой дорогостоящий новогодний наряд в Instagram

Популярная российская певица, бывшая солистка коллектива «Виа Гра» опубликовала сюжет на своей официальной странице в Instagram, на котором она облачена в черный жакет с золотыми вставками стоимостью более 9 тыс. долларов от французского модельера Alexandre Vauthier.

В аннотациях к фото певица отметила, что это один из её излюбленных новогодних образов. В свою очередь, поклонники положительно оценили наряд певицы, традиционно осыпали её эпитетами и комплиментами, а также ответили, что Брежнева в любом наряде является главным украшением на всех праздниках.

http://www.ok-magazine.ru/news/stars/85487-vera-brezhneva-otmetit-novyy-god-v-zhakete-za-620-tysyach-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:07

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