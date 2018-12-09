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Российские зрители негативно отреагировали на показ нового фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

Российские зрители на форумах и в социальных сетях делятся своими впечатлениями о новом фильме от компании Disney. Большинство из них назвали картину «Щелкунчик и четыре королевства» бредом.
Российские зрители негативно отреагировали на показ нового фильма «Щелкунчик и четыре королевства»


Фильм появился в российском прокате 8 декабря. В голливудской экранизации главную роль сыграл чернокожий актер Джейден Фовор-Найт, Дроссельмейера - Мартин Фриман, а Мари - Маккензи Фой. В комментариях пользователи отмечали, что хорошо, что создатель оригинального "Щелкунчика" Гофман не дожил до «этого кокаинового бреда», а также не видит цвет кожи главных героев.

Однако представители российского кинематографа более лояльно отнеслись к сюжету. Режиссер Борис Грачевский вспомнил, что "Щелкунчик "является щипцами для орехом и они могут быть абсолютно любого цвета: желтыми, черными или золотыми. Что касается создателя советской версии «Щелкунчика» Андрея Кончаловского, то он никак не стал комментировать голливудское произведение, сославшись на нехватку времени.

По данным экспертов, за сутки с начала проката «Щелкунчик и четыре королевства» собрал в прокате в странах бывшего СССР 48 млн рублей. По итогам первого уик-энда фильму прогнозируют сборы в размере около 150 млн рублей.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:52

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