Российские зрители негативно отреагировали на показ нового фильма «Щелкунчик и четыре королевства»





Фильм появился в российском прокате 8 декабря. В голливудской экранизации главную роль сыграл чернокожий актер Джейден Фовор-Найт, Дроссельмейера - Мартин Фриман, а Мари - Маккензи Фой. В комментариях пользователи отмечали, что хорошо, что создатель оригинального "Щелкунчика" Гофман не дожил до «этого кокаинового бреда», а также не видит цвет кожи главных героев.Однако представители российского кинематографа более лояльно отнеслись к сюжету. Режиссер Борис Грачевский вспомнил, что "Щелкунчик "является щипцами для орехом и они могут быть абсолютно любого цвета: желтыми, черными или золотыми. Что касается создателя советской версии «Щелкунчика» Андрея Кончаловского, то он никак не стал комментировать голливудское произведение, сославшись на нехватку времени.По данным экспертов, за сутки с начала проката «Щелкунчик и четыре королевства» собрал в прокате в странах бывшего СССР 48 млн рублей. По итогам первого уик-энда фильму прогнозируют сборы в размере около 150 млн рублей.