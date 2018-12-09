Алла Пугачева выложила раритетное фото дедушки и бабушки в Instagram

Примадонна отметила, что просто обожает винтажные снимки. В аннотациях к опубликованному в Instagram фото Алла Пугачева поведала, что там изображен её дедушка Архип Одегов и бабушка Александра Бухарина. Певица признаётся, что совсем не помнит дедушку, потому что он рано ушёл из жизни, а вот бабушку она запомнила очень хорошо и называет её своим ангелом. Звезда предалась воспоминаниям из детства и добавила, что буквально выросла у неё на руках.Поклонники Алла Пугачевой оценили трогательный пост. Они отметили, что у певицы была очень красивая бабушка.