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Алла Пугачева выложила раритетное фото дедушки и бабушки в Instagram

Алла Пугачева опубликовала на своём официальном аккаунте в Instagram скан старинного снимка. На нём изображены дедушка и бабушка певицы с младенцем на руках.
Алла Пугачева выложила раритетное фото дедушки и бабушки в Instagram

Примадонна отметила, что просто обожает винтажные снимки. В аннотациях к опубликованному в Instagram фото Алла Пугачева поведала, что там изображен её дедушка Архип Одегов и бабушка Александра Бухарина. Певица признаётся, что совсем не помнит дедушку, потому что он рано ушёл из жизни, а вот бабушку она запомнила очень хорошо и называет её своим ангелом. Звезда предалась воспоминаниям из детства и добавила, что буквально выросла у неё на руках.

Поклонники Алла Пугачевой оценили трогательный пост. Они отметили, что у певицы была очень красивая бабушка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:23

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