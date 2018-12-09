Вдова Евстигнеева Ирина Цывина рассказала о последних днях жизни супруга в эфире “Далекие близкие”





Зрители были рады увидеть избранницу актера, которая поразила их прекрасным внешним видом и сообщениями о дальнейших творческих планах. Артистка отметила, что до сих пор с теплотой думает о своем избраннике, роман с которым обсуждался коллегами и вызвал негативную реакцию со стороны его наследницы Марии.Ирина Цывина не смогла смириться с кончиной знаменитости после сообщения врача в Лондоне, а также упомянула о внеплановой операции из-за проблем с сердцем. Когда звезда потеряла ребенка, супруг в разговоре внезапно сказал, что уйдет раньше, чем она, после чего попросил назвать будущего наследника его именем.