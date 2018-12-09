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Вдова Евстигнеева Ирина Цывина рассказала о последних днях жизни супруга в эфире “Далекие близкие”

Вдова Евстигнеева стала гостьей программы “Далекие близкие”. Ирина Цывина рассказала в эфире о последних днях жизни супруга, признавшись, что до сих пор разговаривает с ним в ночных снах.
Вдова Евстигнеева Ирина Цывина рассказала о последних днях жизни супруга в эфире “Далекие близкие”

Зрители были рады увидеть избранницу актера, которая поразила их прекрасным внешним видом и сообщениями о дальнейших творческих планах. Артистка отметила, что до сих пор с теплотой думает о своем избраннике, роман с которым обсуждался коллегами и вызвал негативную реакцию со стороны его наследницы Марии.
Вдова Евстигнеева Ирина Цывина рассказала о последних днях жизни супруга в эфире “Далекие близкие”

Ирина Цывина не смогла смириться с кончиной знаменитости после сообщения врача в Лондоне, а также упомянула о внеплановой операции из-за проблем с сердцем. Когда звезда потеряла ребенка, супруг в разговоре внезапно сказал, что уйдет раньше, чем она, после чего попросил назвать будущего наследника его именем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:17

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