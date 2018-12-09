Елена Темникова вышла на сцену Кремлевского дворца в плаще в стиле пожарного

Елена Темникова часто выбирает для своих концернов спортивный стиль в одежде. Но для выступления на сцене Кремлевского дворца знаменитость решила выбрать весьма необычный образ. Дело в том, что исполнительница надела черную обтягивающую юбку ниже колен, белую блузку и серебристые босоножки на шпильке. Образ дополнил плащ оливкового цвета с ярко-оранжевыми вставками, который напоминал спецодежду пожарного. В таком одеянии Елена Темникова исполнила свой хит под названием "Не модные". Сейчас пользователи Сети гадают специально ли знаменитость надела этот необычный наряд, или она просто посчитала его уместным для выступления на сцене Кремлевского дворца.Полина Гагарина также приняла участие в этом концерте и опубликовала фото с Еленой Темниковой у себя в Instagram.