АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Косметолог Дома-2 Оксана Овсепян при помощи фотошопа исправила внешность Бузовой

Косметолог Дома-2 Оксана Овсепян славится своей незаурядностью.

Многие говорят, что девушка просто ловит хайп со своих подписчиков. Она в своём Instagram не просто поёт, а буквально кричит песни, чем вызывает негодование у своих подписчиков, ведь с виду, Оксана выглядит абсолютно адекватным человеком.

Косметолог Дома-2 Оксана Овсепян при помощи фотошопа исправила внешность Бузовой

Накануне, Овсепян выставила на свою страницу в Instagram фото Ольги Бузовой, которой самостоятельно, при использовании фотошопа увеличила губы, сузила нос и подкорректировала овал лица, под фото она написала "Олечка зашла ко мне на комплекс процедур, все жду у Оксаны Овсепян за красотой".

Самое удивительное, что это же фото, телеведущая Дома-2 выкладывала к себе на страницу в эту же социальную сеть. Подписчики Ольги негодовали от такой наглости со стороны Оксаны Овсепян. Скорее всего, фото было отправлено самой Ольге, ведь немного позже, Оксана удалила данную публикацию.

Косметолог Дома-2 Оксана Овсепян при помощи фотошопа исправила внешность Бузовой

Косметолог Дома-2 открыла свой салон в столице, куда набрала на работу в качестве бровистов и визажистов парней нетрадиционной ориентации. Они часто замечены с девушкой в различных торговых центрах и на её видео.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: 5G-смартфоны могут стоить дороже новых
Алла Пугачева выложила раритетное фото дедушки и
Вдова Евстигнеева Ирина Цывина рассказала о
Скончался актер Тарас Мельничук из «Возвращения
Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк сказала, что
Елена Темникова вышла на сцену Кремлевского
Анна Хилькевич опубликовала пародию на своих
Сферические камни из Юты могут указывать на
Украинская группа "Kazka" гордится своей
Наследник Яны Рудковской Александр попросил у нее
Косметолог Дома-2 Оксана Овсепян при помощи
Андрей Державин реанимировал раритеты "Сталкера"
В рейтинге Bloomberg Россия заняла второе место
Пикап Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым
Ирина Салтыкова поразила поклонников прекрасным
Дизайнеры показали Lada XRAY в кузове пикап
Сергей Сафронов окрестил трехмесячную дочку Алису
The National Interest опубликовало список
Российские туристы не могут вернуться домой из
«Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, что
Ученые: Страх влияет на качество жизни людей с
"Озеро Мунго" было признано самым страшным
Кинокритики и актеры России назвали лучшие фильмы
Сотрудникам МЧС предлагают выдать специальную
Ученые: Ревность испытывают не только люди, но и
Развенчаны восемь мифов о человеческом теле
Компания Disney создала робота, способного
Сотрудники СБУ Украины обвинили Россию в
Наталья Штурм в Дубае сфотографировалась с
Дженнифер Энистон не чувствует пустоты после двух
Просмотреть все новости