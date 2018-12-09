Косметолог Дома-2 Оксана Овсепян при помощи фотошопа исправила внешность Бузовой





Многие говорят, что девушка просто ловит хайп со своих подписчиков. Она в своём Instagram не просто поёт, а буквально кричит песни, чем вызывает негодование у своих подписчиков, ведь с виду, Оксана выглядит абсолютно адекватным человеком.Накануне, Овсепян выставила на свою страницу в Instagram фото Ольги Бузовой, которой самостоятельно, при использовании фотошопа увеличила губы, сузила нос и подкорректировала овал лица, под фото она написала "Олечка зашла ко мне на комплекс процедур, все жду у Оксаны Овсепян за красотой".Самое удивительное, что это же фото, телеведущая Дома-2 выкладывала к себе на страницу в эту же социальную сеть. Подписчики Ольги негодовали от такой наглости со стороны Оксаны Овсепян. Скорее всего, фото было отправлено самой Ольге, ведь немного позже, Оксана удалила данную публикацию.Косметолог Дома-2 открыла свой салон в столице, куда набрала на работу в качестве бровистов и визажистов парней нетрадиционной ориентации. Они часто замечены с девушкой в различных торговых центрах и на её видео.