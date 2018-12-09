Наследник Яны Рудковской Александр попросил у нее прощение за занятое второе место в соревнованиях
Поклонники Яны Рудковской были тронуты новым видео, опубликованным в Instagram. Продюсер показала в нем фрагмент выступления наследника Александра на соревнованиях, а также рассказала, как он попросил у нее прощения за занятое второе место.
Звезда отметила, что эти слова сына вызвали у нее слезы на глазах. Юный фигурист пообещал приложить еще больше усилий, чтобы получить золотую медаль вместо серебра. За короткое время сюжет собрал огромное количество лайков и комментариев.
Многие пользователи Сети стали успокаивать наследника Плющенко, написав много теплых слов в его адрес. Они уверены, что Александр сможет победить много раз в будущем и порадовать своих родителей такими наградами.
Звезда отметила, что эти слова сына вызвали у нее слезы на глазах. Юный фигурист пообещал приложить еще больше усилий, чтобы получить золотую медаль вместо серебра. За короткое время сюжет собрал огромное количество лайков и комментариев.
Многие пользователи Сети стали успокаивать наследника Плющенко, написав много теплых слов в его адрес. Они уверены, что Александр сможет победить много раз в будущем и порадовать своих родителей такими наградами.