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Наследник Яны Рудковской Александр попросил у нее прощение за занятое второе место в соревнованиях

Поклонники Яны Рудковской были тронуты новым видео, опубликованным в Instagram. Продюсер показала в нем фрагмент выступления наследника Александра на соревнованиях, а также рассказала, как он попросил у нее прощения за занятое второе место.
Наследник Яны Рудковской Александр попросил у нее прощение за занятое второе место в соревнованиях

Звезда отметила, что эти слова сына вызвали у нее слезы на глазах. Юный фигурист пообещал приложить еще больше усилий, чтобы получить золотую медаль вместо серебра. За короткое время сюжет собрал огромное количество лайков и комментариев.

Многие пользователи Сети стали успокаивать наследника Плющенко, написав много теплых слов в его адрес. Они уверены, что Александр сможет победить много раз в будущем и порадовать своих родителей такими наградами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:38

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