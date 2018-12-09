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Андрей Державин реанимировал раритеты "Сталкера"

На своей странице в социальной сети Instagram Андрей Державин сообщил фанатам, что реанимировал раритеты "Сталкера". Подписчики пришли в восторг от этой новости.

Андрей Державин реанимировал раритеты "Сталкера"

Андрей Державин не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько дней назад он опубликовал новый пост, в котором рассказал, что раритетный сборник записей "Сталкер" уже вышел. Также музыкант сообщил, что данный альбом был отреставрирован с магнитных пленок и в скором времени они зазвучат со сцены.

Андрей Державин реанимировал раритеты "Сталкера"

Пользователи Сети сразу же отреагировали на эту новость. Они начали писать: "Спасибо вам за ваши песни", "Рад слышать такую прекрасную новость", "С нетерпением жду этих песен на ваших концертах", "Этот концерт - это моя юность, спасибо группе "Сталкер" за такие воспоминания", "Супер-круто, поздравляю с таким альбомом". Пост собрал большое количество отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:26

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