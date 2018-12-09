Ирина Салтыкова поразила поклонников прекрасным внешним видом на фото в Instagram
Ирина Салтыкова опубликовала новое фото в Instagram, вызвавшее восторг у ее поклонников. Певица поразила их прекрасным внешним видом, получив много комплиментов в свой адрес.
Звезда позировала перед камерами с большим букетом цветов и подарила фанатам очаровательную улыбку. Они сразу обратили внимание, что время не властно над исполнительницей, продолжающей быть молодой и красивой особой.
Многие пользователи Сети написали, что Ирина Салтыкова вообще не изменилась за 20 лет, после чего стали интересоваться ее секретами красоты. Некоторые лица шутливо предположили, что знаменитость заморозила свой возраст, после чего пожелали кумиру счастья и творческого вдохновения.
Звезда позировала перед камерами с большим букетом цветов и подарила фанатам очаровательную улыбку. Они сразу обратили внимание, что время не властно над исполнительницей, продолжающей быть молодой и красивой особой.
Многие пользователи Сети написали, что Ирина Салтыкова вообще не изменилась за 20 лет, после чего стали интересоваться ее секретами красоты. Некоторые лица шутливо предположили, что знаменитость заморозила свой возраст, после чего пожелали кумиру счастья и творческого вдохновения.