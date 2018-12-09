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Сергей Сафронов окрестил трехмесячную дочку Алису

На своей страннице в Instagram Сергей Сафронов сообщим фанатам, что окрестил трехмесячную дочку Алису. Преданные поклонники иллюзиониста поздравили его с данным событием.

Сергей Сафронов окрестил трехмесячную дочку Алису

Сергей Сафронов не часто делится личными фотографиями в социальных сетях. Но несколько часов назад знаменитость публиковал в Instagram ролик, на котором запечатлено крещение его трехмесячной дочери Алисы. В комментарии к публикации Сергей Сафронов написал, что в этом храме можно вести фото и видео съемку. В конце своего поста иллюзионист отметил, что теперь он с супругой может показывать свою наследницу.

Сергей Сафронов окрестил трехмесячную дочку Алису

Подписчики знаменитости начали писать в комментариях: "Поздравляю, теперь Алиса под крылом ангела. Счастья и благополучия вашей семье", "Примите поздравления, малышке здоровья и удачи", "Ждем новых снимков с маленькой Алисой", "Малышка уже подросла, счастья ей", Всего за несколько часов ролик Сергея Сафронова успели просмотреть множество пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:42

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