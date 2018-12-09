Сергей Сафронов окрестил трехмесячную дочку Алису

Сергей Сафронов не часто делится личными фотографиями в социальных сетях. Но несколько часов назад знаменитость публиковал в Instagram ролик, на котором запечатлено крещение его трехмесячной дочери Алисы. В комментарии к публикации Сергей Сафронов написал, что в этом храме можно вести фото и видео съемку. В конце своего поста иллюзионист отметил, что теперь он с супругой может показывать свою наследницу.Подписчики знаменитости начали писать в комментариях: "Поздравляю, теперь Алиса под крылом ангела. Счастья и благополучия вашей семье", "Примите поздравления, малышке здоровья и удачи", "Ждем новых снимков с маленькой Алисой", "Малышка уже подросла, счастья ей", Всего за несколько часов ролик Сергея Сафронова успели просмотреть множество пользователей Сети.