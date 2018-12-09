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The National Interest опубликовало список опасного для НАТО российского оружия

The National Interest перечислил некоторые наименования российского арсенала. По мнению американского аналитического издания, данное оружие представляет первоочередную угрозу для НАТО.
The National Interest опубликовало список опасного для НАТО российского оружия

Всего названо четыре типа «смертельного оружия» Российской Федерации. В перечень опасных для Североатлантического альянса орудий входят танки Т-72Б3 и Т-90, системы залпового огня(РСЗО), «Торнадо БМ-30», реактивный комплекс «Искандер» и ЗРК С-400 «Триумф».

Военные эксперты США считают, что российские танки представляют серьёзную угрозу благодаря современным орудиям, тепловизорам и снарядам, которым под силу сокрушить броню какого угодно НАТОвского ОБТ с любого расстояния. Специалисты добавили, что в российских танках гораздо лучше функционирует система противотанковой защиты от снарядов. Но они полагают, что танки Североатлантического альянса быстрей обнаруживают цели и контролируют ведение огня.

Положительно отмечены западными журналистами артиллерийские системы. Особенно их впечатлила РСЗО «Смерч БМ-30», которую они нарекли «смертоносной».Американское аналитическое издание отдельное внимание обратило на модифицированный ракетный комплекс «Искандер», который стал гораздо быстрей и результативней. Усовершенствованные снаряды стали точней и теперь способны маневрировать, уклоняясь от ПРО, как сообщает Слово и Дело.
The National Interest опубликовало список опасного для НАТО российского оружия

Также журналистов впечатлил ЗРК С-400 «Триумф» с его радиолокаторами и пусковыми установками, способными к обнаружению и ведению огня одновременно по 36 вражеским истребителям в радиусе действия 400 км. Если разместить данные комплексы в Калининграде и Сирии, то они полностью перекроют воздушное сообщение над Польшей, Германией, Кипром и Турцией.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:38

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