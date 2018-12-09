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«Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, что о встрече с мужем она молилась полтора года

Оксана Федорова, которая стала победительницей в конкурсе «Мисс Вселенная», была замужем дважды, последним ее мужем стал Андрей Бородин. Недавно телеведущая рассказала, что о встрече с супругом она молилась почти полтора года.

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, что о встрече с мужем она молилась полтора года

На данный момент Оксана Федорова счастливо живет в браке, но это было не всегда. Телеведущая рассказала, что весьма долгое время она не могла встретить того человека, который был бы ей близок по духу. Также «Мисс Вселенная» призналась, что знакомство со своим супругом она буквально вымолила у Бога. Знаменитость сообщила, что до встречи со своим будущим мужем она молилась почти полтора года.

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, что о встрече с мужем она молилась полтора года

Оксана Федорова рассказала, что когда увидела Андрея Бородина, то сразу же поняла, что именно этого мужчину она искала. Потом он рассказал ей, что чувствовал то же самое. Сейчас пара воспитывает старшего сына Федора и младшую дочь Елизавету. Семья активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14

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