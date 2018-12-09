Российские туристы не могут вернуться домой из Хайнана из-за долгов туроператоров





В авиапредприятии сообщили, что туроператор имеет задолженность за сделанные рейсы, самолеты летали в Хайкоу и Санью. Не оплачена стоимость предстоящих полётов, депозит не погашен. Пассажиры отмененных рейсов находятся в отелях, сообщил источник. Авиапредприятие «ИрAэрo» выполняло рейсы внутри России и за рубеж. Сообщается, что туристов нужно вывезти независимо от того, имеются ли у них билеты. Об этом проинформировали в РСТ. Авиакомпания накануне объявила, что самолёты пока не будут летать в некоторые аэропорты Хайнаня.Туристам предложили обратиться в Ассоциацию «Турпомощь». В РСТ отметили, что так как компания «Жемчужная Река» не объявляла о приостановке хоздеятельности, ассоциация не может решать данный вопрос. Люди могут остаться на улице из-за невозможности оплатить номер в отеле, но пока ситуация не прояснилась.