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Российские туристы не могут вернуться домой из Хайнана из-за долгов туроператоров

Российская авиакомпания «ИрАэро» на время приостановила полёты, причиной этому являются долги оператора в сфере туризма - компании «Жемчужная река». Перевозчик должен в обязательном порядке вывести из Китая 1,5 тыс. туристов из РФ, считают аналитики, но пока они до сих пор не могут вернуться домой из Хайнана.
Российские туристы не могут вернуться домой из Хайнана из-за долгов туроператоров

В авиапредприятии сообщили, что туроператор имеет задолженность за сделанные рейсы, самолеты летали в Хайкоу и Санью. Не оплачена стоимость предстоящих полётов, депозит не погашен. Пассажиры отмененных рейсов находятся в отелях, сообщил источник. Авиапредприятие «ИрAэрo» выполняло рейсы внутри России и за рубеж. Сообщается, что туристов нужно вывезти независимо от того, имеются ли у них билеты. Об этом проинформировали в РСТ. Авиакомпания накануне объявила, что самолёты пока не будут летать в некоторые аэропорты Хайнаня.

Туристам предложили обратиться в Ассоциацию «Турпомощь». В РСТ отметили, что так как компания «Жемчужная Река» не объявляла о приостановке хоздеятельности, ассоциация не может решать данный вопрос. Люди могут остаться на улице из-за невозможности оплатить номер в отеле, но пока ситуация не прояснилась.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:26

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