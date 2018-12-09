Сотрудникам МЧС предлагают выдать специальную форму в новогоднюю смену





Согласно данному приказу, сотрудникам МЧС выдадут новогодние головные уборы красного цвета. Глава ведомства Евгения Зинченко добавила, что плохо дисциплинированным сотрудникам выдадут костюмы оленей.Распоряжение вышло 14 октября. Начальники подразделений ответственные за обеспечение личного состава, будут обеспчены праздничными головными уборами. Отмечено, что на красных колпаках с помпонами обязательно должна присутствовать кокарда МЧС.Однако если присмотреться к документу, то в нижней его части можно рассмотреть мелким шрифтом пометку, что данный приказ является шуткой для поднятия новогоднего настроения. В свою очередь пользователи Сети в комментариях предложили выдать костюмы оленей чиновникам и сотрудникам ЖКХ.