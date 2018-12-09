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Развенчаны восемь мифов о человеческом теле

Некоторые мифы о человеческом теле не подтверждаются научно, заявляют исследователи. Отпечатки пальцев не являются индивидуализированными, волосы и ногти не растут после смерти.
Развенчаны восемь мифов о человеческом теле

В 2005 году криминолог из США Саймон Холл подробно описал 22 случая дактилоскопической ошибки, связанной с узорами подушечек пальцев, которые практически совпали. Мифом является и способность сворачивать язык в трубочку, это дано не многим. Генетика не может объяснить данное явление. У человека не пять чувств, а намного больше - до 22-33, считают специалисты, указывая на жажду и чувство баланса. Следующим мифом является рост ногтей и волос после биологической смерти, он прекращается сразу после остановки сердца. Вслед за этим кожа теряет влагу и втягивается, это создаёт ложный визуальный эффект, так как ногти и растительность больше открыты для восприятия. К мифу относят и запрет отвлекать лунатиков от ночных путешествий, их нужно просто вернуть в постель. Переваривание жевательной резинки не занимает семь лет, это заблуждение. Мифом является и то, что большая часть тепла выходит через голову (40-45%).

Развенчано утверждение о том, что некоторые индивиды имеют уникальное строение связок. Ученые отрицают возможность повышенной подвижности суставов- это является патологией.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:24

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