Компания Disney создала робота, способного полностью копировать движения виртуальной модели
На мероприятии SIGGRAPH Asia 2018 представители компании Disney представили новую программу. Данная технология позволяет задавать с помощью виртуальной модели алгоритм движений для настоящих роботов.
В настоящий момент с помощью аналогичной технологии создаётся анимация для виртуальных персонажей посредством считывания движений реальных людей. Теперь ученые решили пойти ещё дальше и перенести алгоритм движений виртуальной модели на роботизированную.
На конференции продемонстрирован рабочий прототип роботизированной руки. Детали объекта приводились в движение тросами подчиняясь заданному алгоритму.
В настоящий момент с помощью аналогичной технологии создаётся анимация для виртуальных персонажей посредством считывания движений реальных людей. Теперь ученые решили пойти ещё дальше и перенести алгоритм движений виртуальной модели на роботизированную.
На конференции продемонстрирован рабочий прототип роботизированной руки. Детали объекта приводились в движение тросами подчиняясь заданному алгоритму.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:16