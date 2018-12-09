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Компания Disney создала робота, способного полностью копировать движения виртуальной модели

На мероприятии SIGGRAPH Asia 2018 представители компании Disney представили новую программу. Данная технология позволяет задавать с помощью виртуальной модели алгоритм движений для настоящих роботов.
Компания Disney создала робота, способного полностью копировать движения виртуальной модели

В настоящий момент с помощью аналогичной технологии создаётся анимация для виртуальных персонажей посредством считывания движений реальных людей. Теперь ученые решили пойти ещё дальше и перенести алгоритм движений виртуальной модели на роботизированную.

На конференции продемонстрирован рабочий прототип роботизированной руки. Детали объекта приводились в движение тросами подчиняясь заданному алгоритму.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:16

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