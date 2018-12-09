Сотрудники СБУ Украины обвинили Россию в организации протестов в Париже
Сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) обвинили в Россию в организации массовых протестов «желтых жилетов» в Париже. К такому выводу они пришли после публикации фотографий двоих митингующих с флагом ДНР на Елисейских полях.
На странице спецслужбы в соцсети Facebook написали, что действия Ксавье Моро и Фабриса Сорлина, которые запечатлены на снимке с флагом народной республики, курируются ФСБ. В качестве доказательств они указали, что у Моро с 2013 года есть российский паспорт, а его коллега входит в состав интеграционного совета «Россия Донбасс», который «создали и финансируют спецслужбы РФ».
По мнению СБУ, подобные организации существуют в Испании, Германии, Бельгии, Болгарии и других странах Старого света и стоят за провокациями. В Службе безопасности Украины подчеркнули, что государственные границы не являются защитой от гибридной агрессии со стороны Кремля. В Москве намерены грязными методами нарушить стабильность в Европе, поскольку российские власти видят в этом угрозу.
Беспорядки в Париже начались в середине октября, после того, как власти объявили о повышении налогов на топливо. После массовых акций протеста в стране на полгода объявили мораторий на повышение цен на бензин. К настоящему времени было задержано более 500 митингующих.
Ранее сообщалось, что правоохранители ввели в Париж бронетехнику.
На странице спецслужбы в соцсети Facebook написали, что действия Ксавье Моро и Фабриса Сорлина, которые запечатлены на снимке с флагом народной республики, курируются ФСБ. В качестве доказательств они указали, что у Моро с 2013 года есть российский паспорт, а его коллега входит в состав интеграционного совета «Россия Донбасс», который «создали и финансируют спецслужбы РФ».
По мнению СБУ, подобные организации существуют в Испании, Германии, Бельгии, Болгарии и других странах Старого света и стоят за провокациями. В Службе безопасности Украины подчеркнули, что государственные границы не являются защитой от гибридной агрессии со стороны Кремля. В Москве намерены грязными методами нарушить стабильность в Европе, поскольку российские власти видят в этом угрозу.
Беспорядки в Париже начались в середине октября, после того, как власти объявили о повышении налогов на топливо. После массовых акций протеста в стране на полгода объявили мораторий на повышение цен на бензин. К настоящему времени было задержано более 500 митингующих.
Ранее сообщалось, что правоохранители ввели в Париж бронетехнику.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:07