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Сотрудники СБУ Украины обвинили Россию в организации протестов в Париже

Сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) обвинили в Россию в организации массовых протестов «желтых жилетов» в Париже. К такому выводу они пришли после публикации фотографий двоих митингующих с флагом ДНР на Елисейских полях.

Сотрудники СБУ Украины обвинили Россию в организации протестов в Париже


На странице спецслужбы в соцсети Facebook написали, что действия Ксавье Моро и Фабриса Сорлина, которые запечатлены на снимке с флагом народной республики, курируются ФСБ. В качестве доказательств они указали, что у Моро с 2013 года есть российский паспорт, а его коллега входит в состав интеграционного совета «Россия Донбасс», который «создали и финансируют спецслужбы РФ».

По мнению СБУ, подобные организации существуют в Испании, Германии, Бельгии, Болгарии и других странах Старого света и стоят за провокациями. В Службе безопасности Украины подчеркнули, что государственные границы не являются защитой от гибридной агрессии со стороны Кремля. В Москве намерены грязными методами нарушить стабильность в Европе, поскольку российские власти видят в этом угрозу.

Беспорядки в Париже начались в середине октября, после того, как власти объявили о повышении налогов на топливо. После массовых акций протеста в стране на полгода объявили мораторий на повышение цен на бензин. К настоящему времени было задержано более 500 митингующих.

Ранее сообщалось, что правоохранители ввели в Париж бронетехнику.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:07

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