Наталья Штурм в Дубае сфотографировалась с верблюдом





На данный момент Наталья Штурм находит на отдыхе в Дубае. Знаменитость делится со своими преданными поклонниками в социальных сетях, как проходит ее отпуск. Несколько минут назад исполнительница сделала новую публикацию, на которой она гладит верблюда. В комментарии к снимку знаменитость написала, что в Дубае практически на каждом пляже есть животные. Также она напомнила своим фанатам несколько правил, как вести себя с лошадями и верблюдами.Подписчики знаменитости тоже не остались в стороне и начали писать: "Милашка, шлю тебе воздушный поцелуй, класс", "Фото супер, и фигура просто класс", "Умница, красиво получилась", Класс, супер фото". Всего за несколько минут новая фотография звезды собрала большое количество отметок "Мне нравится".