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Дженнифер Энистон не чувствует пустоты после двух браков

Актриса из США Дженнифер Энистон заявила, что после двух своих браков она «не чувствует никакой пустоты». Известная актриса уверена в том, что необходимо уметь развестись вовремя, в таком случае имеется шанс на новую жизнь.
Дженнифер Энистон не чувствует пустоты после двух браков

По мнению звезды, оба её замужества были удачными. Завершение двух браков явились выбором, он был сделан потому, что она, также как и её мужья, постоянно хотели жить ощущением счастья. «Иногда оно может находиться за пределами брака», - считает актриса. Она подчеркнула, что всякий раз не желала оставаться замужем лишь из-за страха остаться одной. Многие опасаются мыслей о том, как жить дальше без мужа. По мнению актрисы, находиться в браке из-за подобных страхов означает превратить свою жизнь в нечто кошмарное.

Знаменитость считает, что когда супруги вложили в брак достаточно много сил, но сделать уже ничего нельзя, это не означает его фиаско. Подобные стереотипы существуют, от них следует избавляться, подчеркнула Дженнифер Энистон.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:53

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