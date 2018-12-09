Дженнифер Энистон не чувствует пустоты после двух браков





По мнению звезды, оба её замужества были удачными. Завершение двух браков явились выбором, он был сделан потому, что она, также как и её мужья, постоянно хотели жить ощущением счастья., - считает актриса. Она подчеркнула, что всякий раз не желала оставаться замужем лишь из-за страха остаться одной. Многие опасаются мыслей о том, как жить дальше без мужа. По мнению актрисы, находиться в браке из-за подобных страхов означает превратить свою жизнь в нечто кошмарное.Знаменитость считает, что когда супруги вложили в брак достаточно много сил, но сделать уже ничего нельзя, это не означает его фиаско. Подобные стереотипы существуют, от них следует избавляться, подчеркнула Дженнифер Энистон.