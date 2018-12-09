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Глеб Матвейчук и Елена Глазкова мечтают увидеть взрослую дочь, несущую кольца на их свадьбе

Глеб Матвейчук состоит в гражданском браке, но уже планирует бракосочетание. Его невеста Елена Глазкова мечтает увидеть, как дочь несет кольца на их свадьбе.
Глеб Матвейчук и Елена Глазкова мечтают увидеть взрослую дочь, несущую кольца на их свадьбе

В семье певца царит гармония, однако отношения со своей избранницей он пока не узаконил. Пара признаётся, что ждут пока их трёхмесячная дочь Алиса станет достаточно взрослой, чтобы нести кольца на их свадьбе.

Глеб Матвейчук ранее уже был женат на Анастасии Макеевой около 6 лет, но затем певец завёл роман с Еленой Глазковой. Артисты встретились на греческом кинофестивале, и он вскоре развёлся с женой. Звезда мюзиклов признаётся, что с Глазковой у них моментально вспыхнули чувства. Ранее Матвейчук не имел детей и беременность новой пассии стала неожиданным сюрпризом для обоих. По такому случаю он даже купил большой дом за городом в престижном посёлке в Подмосковье.

Фанаты певца утверждают, что его прошлые отношения с бывшей женой не сложились как раз по причине отсутствия детей, которых хотел завести певец. Сейчас его желание осуществлено, и он проявляет себя как любящий муж и заботливый отец. Он даже изучил множество материалов по уходу за новорожденными, чтобы максимально подготовиться к отцовству.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:46

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