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Подписчики в Instagram поблагодарили Павла Прилучного за сериал «Желтый глаз тигра»

На странице своего Instagram Павел Прилучный сообщил подписчикам о том, что накануне была заключительная серия телесериала «Желтый глаз тигра». Поклонники поблагодарили своего любимчика за этот многосерийный фильм.

Подписчики в Instagram поблагодарили Павла Прилучного за сериал «Желтый глаз тигра»

Павел Прилучный решил пообщаться со своими преданными поклонниками в социальной сети Instagram. Актер захотел узнать у фанатов мнение о сериале «Желтый глаз тигра», в котором он сыграл одну из главных ролей. В новой публикации знаменитость показал кадр из многосерийного фильма, а в комментарии к нему написал, что по его мнению все прошло хорошо. В конце поста он добавил: "Какие у вас ощущения?".

Подписчики в Instagram поблагодарили Павла Прилучного за сериал «Желтый глаз тигра»

Подписчики отреагировали моментально и начали писать: "Мы посмотрели на одном дыхании, просто супер", "Спасибо большое за такую профессиональную работу", "Супер сериал", "Павел, вы как всегда на высоте", Благодарность за переживания и хороший сериал", "Крутой сериал и конец не затянули, спасибо". Всего за сутки пост набрал более 136 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37

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