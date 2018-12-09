Подписчики в Instagram поблагодарили Павла Прилучного за сериал «Желтый глаз тигра»

Павел Прилучный решил пообщаться со своими преданными поклонниками в социальной сети Instagram. Актер захотел узнать у фанатов мнение о сериале «Желтый глаз тигра», в котором он сыграл одну из главных ролей. В новой публикации знаменитость показал кадр из многосерийного фильма, а в комментарии к нему написал, что по его мнению все прошло хорошо. В конце поста он добавил: "Какие у вас ощущения?".Подписчики отреагировали моментально и начали писать: "Мы посмотрели на одном дыхании, просто супер", "Спасибо большое за такую профессиональную работу", "Супер сериал", "Павел, вы как всегда на высоте", Благодарность за переживания и хороший сериал", "Крутой сериал и конец не затянули, спасибо". Всего за сутки пост набрал более 136 тысяч лайков.