Ольга Бузова на своём концерте развернула флаг ЛГБТ

«Это, что у Бузовой в руках? Мне показалось, или это ЛГБТ флаг?», «ЛГБТ-панагия! Не ожидала от тебя такого!», «Согласна, сама же на днях вовсю обвинял Денчика, а сама на деле такая же!» - продолжают комментировать в социальных сетях концерт Бузовой, на котором она развернула ЛГБТ флаг.





Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, из которых становится понятно, что в этот раз она выступала для поклонников, имеющих нетрадиционную ориентацию.На практически каждом Stories Ольги видно, как певица вовсю размахивает со сцены флагом ЛГБТ (флаг бисексуальности и трансгендерности). Нужно сказать, что эти видеоролики и фотографии новоиспеченной артистки вызвали неблагоприятную реакцию у большинства интернет-пользователей, которые поспешили пристыдить Бузову за вульгарное поведение и танцы, а также откровенный костюм.По словам фолловеров, их очень поразило то, что Ольга решила выступить для представителей нетрадиционной ориентации. Впрочем, некоторые все-таки нашли певице оправдание. По их мнению, Бузову просто больше никто не слушает, вот она и решила выступить в таком клубе.К слову, некоторые поклонники Ольги поспешили заступиться за свою любимицу, отметив, что нетрадиционная любовь – тоже любовь.