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Ольга Бузова на своём концерте развернула флаг ЛГБТ

Поющая ведущая Ольга Бузова вчера, 8 декабря, дала концерт в одном из столичных клубов «CENTRAL STATION MSK», где развернула флаг ЛГБТ.

Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, из которых становится понятно, что в этот раз она выступала для поклонников, имеющих нетрадиционную ориентацию.

Ольга Бузова на своём концерте развернула флаг ЛГБТ

На практически каждом Stories Ольги видно, как певица вовсю размахивает со сцены флагом ЛГБТ (флаг бисексуальности и трансгендерности). Нужно сказать, что эти видеоролики и фотографии новоиспеченной артистки вызвали неблагоприятную реакцию у большинства интернет-пользователей, которые поспешили пристыдить Бузову за вульгарное поведение и танцы, а также откровенный костюм.

По словам фолловеров, их очень поразило то, что Ольга решила выступить для представителей нетрадиционной ориентации. Впрочем, некоторые все-таки нашли певице оправдание. По их мнению, Бузову просто больше никто не слушает, вот она и решила выступить в таком клубе.

Ольга Бузова на своём концерте развернула флаг ЛГБТ

«Это, что у Бузовой в руках? Мне показалось, или это ЛГБТ флаг?», «ЛГБТ-панагия! Не ожидала от тебя такого!», «Согласна, сама же на днях вовсю обвинял Денчика, а сама на деле такая же!» - продолжают комментировать в социальных сетях концерт Бузовой, на котором она развернула ЛГБТ флаг.


К слову, некоторые поклонники Ольги поспешили заступиться за свою любимицу, отметив, что нетрадиционная любовь – тоже любовь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:30

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