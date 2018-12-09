Экс-супруг Ким Кардашьян встречается с двойником знаменитости





На днях журналисты сфотографировали бывшего мужа светской львицы, баскетболиста Криса Хамфриса. Известного спортсмена видели в компании с его новой возлюбленной, снимок вскоре разместили во Всемирной сети. Многочисленные поклонники семейства крайне удивлены. Они отмечают, что новая девушка Хамфриса очень похожа на Кардашьян, фактически она является двойником. Речь идёт о том периоде, когда светская львица ещё была блондинкой. Фотоснимок сделан в пятницу, в тот день экс-супруг Ким Кардашьян пригласил свою новую возлюбленную на ужин в один из респектабельных ресторанов города Лос-Анджелеса.Звезда реалити-шоу официально развелась с баскетболистом в 2013 году. Это произошло в скором времени после того, как знаменитость встретила Канье Уэста, начав с ним общаться.