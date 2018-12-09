Екатерина Варнава напомнила фанатам в Instagram о Дне Героев Отечества и своём 34-летии

Екатерина Варнава часто публикует различные фото и видео. Артистка держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад участница Comedy Woman сделана публикацию, в которой она рассказала о Дне Героев Отечества и поведала их историю. После знаменитость сделала еще одну публикацию, в которой она напомнила, что сегодня ей исполняется 34 года. Также она рассказала, несколько фактов о себе.Подписчики звезды Comedy Woman начали писать: "Катюша с праздником вас и всего самого лучшего", "Поздравляю, фото просто класс", "Катя на снимке очень хорошо поучилась, с днем рождения вас", "С праздником всех благ", "Екатерина с днем рождения, будьте всегда на высоте". За короткий срок посты Екатерины Варнавы собрали огромное количество лайков.