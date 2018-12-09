В Тайланде без вести пропала участница конкурса «Мисс Вселенная 2018»

По информации издания El National, девушка отправилась на конкурс «Мисс Вселенная 2018» в город Бангкок на корабле и после этого её никто не видел. Изначально планировалось, что модель полетит самолётом и прибудет в Тайланд 5 декабря. В настоящий момент её местонахождение неизвестно.Отмечено, что крайняя запись в её соцсети выложена 29 ноября. На снимке девушка изображена в купальнике а на в левом углу фото изображен логотип конкурса.