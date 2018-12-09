Александр Серов заявил, что ему надоело комментировать историю, связанную с Дарьей Друзьяк
Народный артист России Александр Серов прокомментировал ситуацию с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Дарьей Друзьяк.
На днях стало известно, что Александр Николаевич не сможет выступить в городе Подольск, так как серьезно заболел.
Стоит напомнить, что изначально концерт Серова в городе Подольск был запланирован на 10 ноября текущего года, однако из-за сломанной ноги музыканту пришлось перенести свое выступление. Тогда же была озвучена другая дата – 8 декабря. Однако и в этот день певец не предстал перед преданными поклонниками.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что Александр Николаевич и вовсе намерен отменить свой концерт в городе Подольск. По словам самого артиста, мероприятие в этом небольшом городке не входит в его график. А вот выступление в Климовске на самом деле было отсрочено из-за травмы певца и теперь оно состоится уже в 2019 году.
На вопросы репортеров, которые касались истории с Дарьей Друзьяк, Серов напрочь отказался отвечать. Народный артист РФ только подчеркнул, что ему надоело комментировать ситуацию с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2».
Стоит напомнить, что несколько недель назад 29-летняя звезда «Дома-2» обвинила 64-летнего артиста в сексуальных домогательствах. Александр Николаевич, в свою очередь, написал в полицию заявление на Дарью, в котором обвинил блондинку в клевете и воровстве, о чем наш сайт не так давно уже сообщал.
На днях стало известно, что Александр Николаевич не сможет выступить в городе Подольск, так как серьезно заболел.
Стоит напомнить, что изначально концерт Серова в городе Подольск был запланирован на 10 ноября текущего года, однако из-за сломанной ноги музыканту пришлось перенести свое выступление. Тогда же была озвучена другая дата – 8 декабря. Однако и в этот день певец не предстал перед преданными поклонниками.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что Александр Николаевич и вовсе намерен отменить свой концерт в городе Подольск. По словам самого артиста, мероприятие в этом небольшом городке не входит в его график. А вот выступление в Климовске на самом деле было отсрочено из-за травмы певца и теперь оно состоится уже в 2019 году.
На вопросы репортеров, которые касались истории с Дарьей Друзьяк, Серов напрочь отказался отвечать. Народный артист РФ только подчеркнул, что ему надоело комментировать ситуацию с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2».
Стоит напомнить, что несколько недель назад 29-летняя звезда «Дома-2» обвинила 64-летнего артиста в сексуальных домогательствах. Александр Николаевич, в свою очередь, написал в полицию заявление на Дарью, в котором обвинил блондинку в клевете и воровстве, о чем наш сайт не так давно уже сообщал.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:58