Ума Турман опубликовала в Instagram фото с места акции протеста в Париже

Актриса из США оказалась в центре событий, написав в Сети, что в центре Парижа много силовиков. Согласно имеющейся информации, в ходе демонстрации, происходящей во французской столице, сотрудниками правоохранительных органов задержаны порядка 1,55 тыс. человек. Более 125 тыс. граждан устроили беспорядки по всей стране. Основной причиной недовольства мирного населения стало значительное повышение кабинетом министром Франции цен на топливо. Наряду с этим увеличили налоги и сборы.В ходе противодействия по отношению к гражданскому населению власти задействовали бронетехнику. В Тулузе строят баррикады, протестующие сжигают мусор и бросают дымовые шашки.