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Три жительницы Урала могут оказаться в новом составе группы Serebro

Журналисты узнали, что после кастинга Максим Фадеев выбрал 30 возможных претенденток нового состава группы Serebro. Среди них оказались три жительницы Урала, прошедшие во второй этап отбора.
Три жительницы Урала могут оказаться в новом составе группы Serebro

Продюсер опубликовал в Instagram небольшой пост, отметив, что ему было сложно выбрать среди талантливых исполнительниц самых лучших кандидаток. Дальше решать их судьбу будут поклонники группы, а потом только 15 девушек смогут бороться за право стать участницей коллектива.

Пока лидером остается жительница Москвы Христина Чихирева, после которой идет певица из Запорожья Диана Иваницкая и Дарья Волкова. Кроме них пользователи Сети проголосовали за жительницу Екатеринбурга Ангелину Суркову и ее землячку Женю Майер, после которых отметили талант пермячки Анны Бакаловой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:46

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