Три жительницы Урала могут оказаться в новом составе группы Serebro

Продюсер опубликовал в Instagram небольшой пост, отметив, что ему было сложно выбрать среди талантливых исполнительниц самых лучших кандидаток. Дальше решать их судьбу будут поклонники группы, а потом только 15 девушек смогут бороться за право стать участницей коллектива.Пока лидером остается жительница Москвы Христина Чихирева, после которой идет певица из Запорожья Диана Иваницкая и Дарья Волкова. Кроме них пользователи Сети проголосовали за жительницу Екатеринбурга Ангелину Суркову и ее землячку Женю Майер, после которых отметили талант пермячки Анны Бакаловой.