Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки из душа





Пользователи Сети считают Ольгу Серябкину одной из самых сексуальных знаменитостей российской эстрады. Сама участница группы "SEREBRO" старается поддерживать свой статус и часто делает откровенные публикации в социальных сетях. Накануне в Instagram Ольга Серябкина опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в металлическом бюстгальтере в душевой кабинке. В комментарии в снимку она написала несколько строк из своей песни под названием "Потому что любовь".Подписчики начали писать: "Красивые фото", "Очень необычные снимки, но очень красивые", "Просто секси, и ракурсы классные", "Мне понравились фото, я тоже такие хочу", "Класс, необычно и красиво", "Оля ты просто красавица и молодец". Всего за сутки снимки исполнительницы собрали более 162 тысяч отметок "Мне нравится".