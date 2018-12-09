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Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки из душа

Подопечная Максима Фадеева Ольга Серябкина на своей странице в Instagram опубликовала снимки из душа. Подписчики участницы группы "SEREBRO" пришли в полный восторг от ее нового поста.

Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки из душа

Пользователи Сети считают Ольгу Серябкину одной из самых сексуальных знаменитостей российской эстрады. Сама участница группы "SEREBRO" старается поддерживать свой статус и часто делает откровенные публикации в социальных сетях. Накануне в Instagram Ольга Серябкина опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в металлическом бюстгальтере в душевой кабинке. В комментарии в снимку она написала несколько строк из своей песни под названием "Потому что любовь".

Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки из душа

Подписчики начали писать: "Красивые фото", "Очень необычные снимки, но очень красивые", "Просто секси, и ракурсы классные", "Мне понравились фото, я тоже такие хочу", "Класс, необычно и красиво", "Оля ты просто красавица и молодец". Всего за сутки снимки исполнительницы собрали более 162 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52

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