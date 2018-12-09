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Блюменкранцу понравилась новенькая участница «Дома-2» Ирэн, пришедшая на проект завоевать Саленко

Бывшему супругу Таты Абрамсон Валерию Блюменкранцу приглянулась новенькая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирэн Малинская, которая пришла на проект с заявлением, что хочет завоевать одного из «альфа-самцов» шоу – Захара Саленко.

Вчера в эфир вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Блюменкранц заявил, что внезапно разглядел знойную брюнетку Малинскую, которую просто-таки убежден, что сможет покорить своим немаленьким пузиком и фантастической харизмой.

Блюменкранцу понравилась новенькая участница «Дома-2» Ирэн, пришедшая на проект завоевать Саленко

Нужно сказать, что многих телезрителей проекта удивили заявления Валерия, ведь не так давно в его планы входило завоевание Розы Максимовой и тут неожиданно участник меняет свои намерения. Вполне вероятно, что на замыслы Блюменкранца повлияли слова девушки, которая на одном из Лобных мест подчеркнула, что шансов у экс-возлюбленного Таты создать с ней пару попросту нет.

По словам некоторых поклонников «Дома-2», Валерий ищет в Ирэн запасной аэродром, ведь не хочет в одиночестве бродить по Сейшельским остовам.

«Блюм в своем репертуаре! Ищет девушек, которых можно быстренько развести на «волшебство» и при этом, чтобы ничего делать..Лучше бы о дочери подумал!» - написала одна из поклонниц «Дома-2».


Блюменкранцу понравилась новенькая участница «Дома-2» Ирэн, пришедшая на проект завоевать Саленко

Отметим, что о своих планах по завоеванию Ирэн Валерий уже сообщил Саленко и Марданшину, которые заявили, что он может делать с девушкой все, что ему хочется.

«Меня от нее отвернуло! Ты понаблюдай за тем, как она себя ведет!» - подчеркнул Саймон.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:31

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