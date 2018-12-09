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В Египте двое жителей Российской Федерации погибли после ДТП

В Египте произошло ДТП в ходе которого погибли двое россиян. Инцидент случился на дороге Каир Хургада.
В Египте двое жителей Российской Федерации погибли после ДТП

По сообщению СМИ, инцидент случился на дороге Каир Хургада недалеко от Рас Гариба. Всего в аварию попало трое человек, двое скончались на месте, один получил незначительные травмы. Согласно полученной информации, легковой автомобиль с гражданами России врезался в грузовую фуру.

В настоящий момент эксперты устанавливают детали происшествия.



 
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Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:22

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