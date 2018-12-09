В Египте двое жителей Российской Федерации погибли после ДТП
В Египте произошло ДТП в ходе которого погибли двое россиян. Инцидент случился на дороге Каир Хургада.
По сообщению СМИ, инцидент случился на дороге Каир Хургада недалеко от Рас Гариба. Всего в аварию попало трое человек, двое скончались на месте, один получил незначительные травмы. Согласно полученной информации, легковой автомобиль с гражданами России врезался в грузовую фуру.
В настоящий момент эксперты устанавливают детали происшествия.
По сообщению СМИ, инцидент случился на дороге Каир Хургада недалеко от Рас Гариба. Всего в аварию попало трое человек, двое скончались на месте, один получил незначительные травмы. Согласно полученной информации, легковой автомобиль с гражданами России врезался в грузовую фуру.
В настоящий момент эксперты устанавливают детали происшествия.
Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:22