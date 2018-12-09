Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца после госпитализации





Недавно стало известно, что Лев Лещенко почувствовал себя плохо перед выходом на сцену в Москве в рамках конкурса под названием «На благо мира». Легендарного певца пришлось срочно госпитализировать. Сейчас концертный директор исполнителя дал небольшой комментарий по поводу его самочувствия.Олег Дмитриев поведал, что у Льва Лещенко случился неожиданный для всех приступ, в результате чего его пришлось госпитализировать и сделать укол. На данный момент исполнитель чувствует себя нормально. Артист также вышел на связь и сообщил, что ему делаю профилактику и ничего серьёзного не случилось.