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Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца после госпитализации

Олег Дмитриев, который является директором Льва Лещенко, рассказал о состоянии легендарного певца после его срочной госпитализации. Он сообщил, что с исполнителем все хорошо и нет ничего серьезного.

Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца после госпитализации

Недавно стало известно, что Лев Лещенко почувствовал себя плохо перед выходом на сцену в Москве в рамках конкурса под названием «На благо мира». Легендарного певца пришлось срочно госпитализировать. Сейчас концертный директор исполнителя дал небольшой комментарий по поводу его самочувствия.

Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца после госпитализации

Олег Дмитриев поведал, что у Льва Лещенко случился неожиданный для всех приступ, в результате чего его пришлось госпитализировать и сделать укол. На данный момент исполнитель чувствует себя нормально. Артист также вышел на связь и сообщил, что ему делаю профилактику и ничего серьёзного не случилось.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20

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