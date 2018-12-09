АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Анна Семенович сфотографировалась в коротком халате и оголила ноги

На своём официальноv аккаунте в Instagram Анна Семенович порадовала подписчиков очередным фото. На нём артистка позирует в коротком белом халате и демонстрирует ноги.
Анна Семенович сфотографировалась в коротком халате и оголила ноги

В аннотациях к снимку Анна Семенович немного порассуждала на тему судьбы, любви, жизненного опыта и энергетики, а также пожелала всем фолловерам чудесного дня. Свои философские тезисы 38-летняя певица подкрепила снимком. На нём артистка демонстрирует оголённые ноги, позируя в коротком белом халате сидя на подоконнике с раскрытой книгой в руках.

Поклонники моментально принялись комментировать фото, осыпая Семенович всевозможными эпитетами и тёплыми пожеланиями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Египте двое жителей Российской Федерации
Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Во время трансляции прогноза погоды в Техасе на
Анна Семенович сфотографировалась в коротком
Ольга Бузова счастлива от того, что её песню
Уфолог обнаружил на фото с Марса статую пришельца
Отложенные дела сокращают ощущение свободного
Алексей Нилов почти не общается со своим
Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые
Певица Валерия пришла на музыкальную премию в
Объявлена скидка на смартфон Razer Phone 2 с
Регулярное употребление куркумы способствует
Готовящаяся к презентации клипа Анастасия
В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный
Выявлены главные коррупционеры России 2018 года
Утяшева появилась в элегантном платье на съемках
Вера Брежнева показала сделанный дочерью макияж
Ловлэндская лягушка является самым загадочным
После потери сознания Елена Воробей решила
Участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова, заявлявшая
Volkswagen Transporter скрестили c автомобилем
В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко
Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без
В магазине Bethesda открыты предварительные
Пластические хирурги сделали из Ольги Бузовой
Компания Genesis продемонстрировала свой первый
Гоша Куценко заботится о беременной Марии
Ученые создали новый антибиотик из яда осы
Гиперкар SSC Tuatara прошел испытание на дорогах
Apple официально зарегистрировала в России
Просмотреть все новости