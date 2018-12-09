Анна Семенович сфотографировалась в коротком халате и оголила ноги

В аннотациях к снимку Анна Семенович немного порассуждала на тему судьбы, любви, жизненного опыта и энергетики, а также пожелала всем фолловерам чудесного дня. Свои философские тезисы 38-летняя певица подкрепила снимком. На нём артистка демонстрирует оголённые ноги, позируя в коротком белом халате сидя на подоконнике с раскрытой книгой в руках.Поклонники моментально принялись комментировать фото, осыпая Семенович всевозможными эпитетами и тёплыми пожеланиями.