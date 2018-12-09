Во время трансляции прогноза погоды в Техасе на телекамеру попал НЛО





Эксперт по поиску инопланетного разума разместил на WEB-сайте видеоролик. В кадре запечатлена телеведущая, она в какой-то момент уходит из кадра чтобы предоставить зрителям возможность наблюдать за съёмками города в режиме онлайн. В это время в небе появляется неизвестный объект, спустя две секунды он исчезает. Уорринг считает, что в телестудии могли не заметить ничего необычного. Вместе с тем специалист указывает, что странное тело имело квадратную форму со светящимися краями. При этом в центре наблюдалось синее свечение.По мнению известного уфолога, на видео попало именно НЛО. На это указывает скорость движения объекта, его необычный цвет и форма корпуса.