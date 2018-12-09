Во время трансляции прогноза погоды в Техасе на телекамеру попал НЛО
В штате Техас, США, в ходе трансляции прогноза погоды на камеру попал НЛО. Уфолог Скотт Уорринг, сообщивший об этом, считает, что телеведущая не заметила появления неизвестного объекта. Его присутствие зафиксировали специалисты.
Эксперт по поиску инопланетного разума разместил на WEB-сайте видеоролик. В кадре запечатлена телеведущая, она в какой-то момент уходит из кадра чтобы предоставить зрителям возможность наблюдать за съёмками города в режиме онлайн. В это время в небе появляется неизвестный объект, спустя две секунды он исчезает. Уорринг считает, что в телестудии могли не заметить ничего необычного. Вместе с тем специалист указывает, что странное тело имело квадратную форму со светящимися краями. При этом в центре наблюдалось синее свечение.
По мнению известного уфолога, на видео попало именно НЛО. На это указывает скорость движения объекта, его необычный цвет и форма корпуса.
Эксперт по поиску инопланетного разума разместил на WEB-сайте видеоролик. В кадре запечатлена телеведущая, она в какой-то момент уходит из кадра чтобы предоставить зрителям возможность наблюдать за съёмками города в режиме онлайн. В это время в небе появляется неизвестный объект, спустя две секунды он исчезает. Уорринг считает, что в телестудии могли не заметить ничего необычного. Вместе с тем специалист указывает, что странное тело имело квадратную форму со светящимися краями. При этом в центре наблюдалось синее свечение.
По мнению известного уфолога, на видео попало именно НЛО. На это указывает скорость движения объекта, его необычный цвет и форма корпуса.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 11:14