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Ольга Бузова счастлива от того, что её песню «Мало половин» исполнили на проекте «Голос»

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова высоко оценила решение Рушаны Валиевой из команды Сергея Шнурова исполнить ее хит «Мало половин»» в проекте «Голос», в этапе «Нокауты.

Не секрет, что после скандального развода с известным футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга даже не думает терять время понапрасну и продолжает уверено покорять музыкальный Олимп. Впрочем, многие деятели российского шоу-бизнеса не спешат признавать в телеведущей «Дома-2» - певицу, невзирая даже на то, что буквально все ее песни становятся настоящими хитами.

Ольга Бузова счастлива от того, что её песню «Мало половин» исполнили на проекте «Голос»

И вот на днях, по всей видимости, со славой Бузовой все-таки смирились. Наш портал уже писал о том, что 7 декабря в одном из самых популярных музыкальных проектов России «Голос» прозвучал хит Ольги – «Мало половин».

Рушане, воспитаннице Шнурова, удалось не только прекрасно исполнить песню ведущей «Дома-2», но и даже придать ей новый смысл, что сразу же оценили наставники участников.

Ольга Бузова счастлива от того, что её песню «Мало половин» исполнили на проекте «Голос»

В полном восхищении осталась и сама Бузова, которая тут же разместила у себя на страничке в Instagram кусочек исполнению Валиевой ее композиции «Мало половин». Под видеороликом Ольга подчеркнула, что очень счастлива от того, что ее песни уже начали выбирать на таких грандиозных проектах, за которыми следят миллионы жителей России.

К слову, песню Бузовой оценил даже прославленный продюсер Константин Меладзе, который подчеркнул, что не бывает некрасивых композиций.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:54

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