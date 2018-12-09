Уфолог обнаружил на фото с Марса статую пришельца





Скотт Уоринг часто делает различные открытия и находит на поверхности Марса доказательства инопланетной жизни. Сейчас эксперт опубликовал фото, на которых он обнаружил статую в виде лица пришельца. Уфолог утверждает, что тело инопланетян не разлагается после их гибели, а со временем просто каменеет. В доказательство своих слов он делает публикации снимков окаменелых тел внеземных существ.Скотт Уоринг продолжит самостоятельно изучать поверхность Марса. Уфолог уверен, что эта планета скрывает еще очень много тайн. Также исследователь считает, что правительство знает о существование внеземной жизни, но тщательно это скрывает от общественности.