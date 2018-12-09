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Уфолог обнаружил на фото с Марса статую пришельца

Скотт Уоринг, который является весьма известным уфологом, заявил, что в очередной раз изучая фото с Марса обнаружил там статую пришельца. Исследователь уверен, что скульптура осталась на планете после сражения с другими инопланетянами.

Уфолог обнаружил на фото с Марса статую пришельца

Скотт Уоринг часто делает различные открытия и находит на поверхности Марса доказательства инопланетной жизни. Сейчас эксперт опубликовал фото, на которых он обнаружил статую в виде лица пришельца. Уфолог утверждает, что тело инопланетян не разлагается после их гибели, а со временем просто каменеет. В доказательство своих слов он делает публикации снимков окаменелых тел внеземных существ.

Уфолог обнаружил на фото с Марса статую пришельца

Скотт Уоринг продолжит самостоятельно изучать поверхность Марса. Уфолог уверен, что эта планета скрывает еще очень много тайн. Также исследователь считает, что правительство знает о существование внеземной жизни, но тщательно это скрывает от общественности.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:49

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