Алексей Нилов почти не общается со своим наследником Никитой
Журналисты выяснили, что актер не всегда имеет возможность видеться со своей бывшей семьей. Оказалось, что Алексей Нилов почти не общается со своим наследником Никитой, видевшим отца 3 раза в жизни.
Раньше знаменитость имел зависимость от алкоголя, ставшую причиной распада его предыдущих союзов. Сейчас артист избавился от пагубного пристрастия благодаря супруге Елене, но с бывшей избранницей Ириной Климовой у него долгое время не было связи. Пара нашла общий язык из-за сына, которому уже исполнилось 14 лет.
Мать хочет, чтобы он общался с Алексеем Ниловым, отметив, что мальчик внешне похож на звезду, а также имеет его характер. Сам актер не отрицает, что редко видел наследника, хотя исправно платил алименты. Однажды ему удалось выделить 10 минут между съемками, чтобы пообщаться с ним, после чего две стороны остались довольны встречей.
Раньше знаменитость имел зависимость от алкоголя, ставшую причиной распада его предыдущих союзов. Сейчас артист избавился от пагубного пристрастия благодаря супруге Елене, но с бывшей избранницей Ириной Климовой у него долгое время не было связи. Пара нашла общий язык из-за сына, которому уже исполнилось 14 лет.
Мать хочет, чтобы он общался с Алексеем Ниловым, отметив, что мальчик внешне похож на звезду, а также имеет его характер. Сам актер не отрицает, что редко видел наследника, хотя исправно платил алименты. Однажды ему удалось выделить 10 минут между съемками, чтобы пообщаться с ним, после чего две стороны остались довольны встречей.