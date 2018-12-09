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Певица Валерия пришла на музыкальную премию в оригинальном топе

Певица Валерия побывала на музыкальной премии под названием "Виктория". Для данного мероприятия исполнительница выбрала оригинальный топ, который очень понравился ее подписчикам в Instagram.

Певица Валерия пришла на музыкальную премию в оригинальном топе

Певица Валерия часто радует фанатов публикациями в социальных сетях. Накануне знаменитость опубликовала в Instagram новое фото, на котором она запечатлена в черных брюках с высокой посадкой и весьма оригинальном черно-белом топе. В комментарии к снимку исполнительница рассказала, что она была на национальной музыкальной премии "Виктория". В конце своего поста певица Валерия поблагодарила поклонников, которые помогли ей испытать счастье на недавнем концерте.

Певица Валерия пришла на музыкальную премию в оригинальном топе

Подписчики написали: "Валерия, поздравляем вас с премией", "Вы очень хорошо выглядите", " Валерия вы просто красавица и вы выбрали необычный наряд, который очень вам идет", "Вы молодец, так держать и не отступать". Всего за сутки новая публикация исполнительницы собрала огромное количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:24

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