Певица Валерия пришла на музыкальную премию в оригинальном топе





Певица Валерия часто радует фанатов публикациями в социальных сетях. Накануне знаменитость опубликовала в Instagram новое фото, на котором она запечатлена в черных брюках с высокой посадкой и весьма оригинальном черно-белом топе. В комментарии к снимку исполнительница рассказала, что она была на национальной музыкальной премии "Виктория". В конце своего поста певица Валерия поблагодарила поклонников, которые помогли ей испытать счастье на недавнем концерте.Подписчики написали: "Валерия, поздравляем вас с премией", "Вы очень хорошо выглядите", " Валерия вы просто красавица и вы выбрали необычный наряд, который очень вам идет", "Вы молодец, так держать и не отступать". Всего за сутки новая публикация исполнительницы собрала огромное количество лайков.