Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые показала лицо 8-месячной дочери Вероники
Бывшая участница скандально-известного проекта «Дом-2» Варвара Третякова наконец решилась показать своим поклонникам 8-месячную наследницу Веронику.
Невзирая на то, что Варвара довольно давно ушла за ворота реалити-шоу «Дом-2», за длинноволосой красавицей по-прежнему внимательно следят телезрители. Многие поклонники Третяковой до сих пор помнят то, как серьезно девушка относилась к отношениям и, не отыскав настоящей любви, решила покинуть шоу.
До самого последнего момента звезда «Дома-2» скрывала, что совсем скоро станет мамой. Впрочем, перед самыми родами Варвара сообщила фанатам, что ждет прекрасную дочку. Нужно сказать, что именно это старание девушки держать свою личную жизнь в секрете, по-прежнему высоко оценивают зрители телепроекта.
После родов Третякова не стала сразу же рассказывать публике, как назвала малышку, а лицо дочери постоянно прятала. И только на днях экс-участница впервые продемонстрировала подписчикам, как же выглядит ее наследница.
Варвара разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на котором она запечатлена вместе с дочерью Вероникой. Под снимком брюнетка сообщила поклонникам, что 5 декабря ее малышке исполнилось 8 месяцев, а также подчеркнула, что «Ника» является самым дорогим для нее.
Нужно сказать, что публикация Третяковой очень понравилась большому количеству фанатов, которые буквально забросали ее приятными комментариями.
Невзирая на то, что Варвара довольно давно ушла за ворота реалити-шоу «Дом-2», за длинноволосой красавицей по-прежнему внимательно следят телезрители. Многие поклонники Третяковой до сих пор помнят то, как серьезно девушка относилась к отношениям и, не отыскав настоящей любви, решила покинуть шоу.
До самого последнего момента звезда «Дома-2» скрывала, что совсем скоро станет мамой. Впрочем, перед самыми родами Варвара сообщила фанатам, что ждет прекрасную дочку. Нужно сказать, что именно это старание девушки держать свою личную жизнь в секрете, по-прежнему высоко оценивают зрители телепроекта.
После родов Третякова не стала сразу же рассказывать публике, как назвала малышку, а лицо дочери постоянно прятала. И только на днях экс-участница впервые продемонстрировала подписчикам, как же выглядит ее наследница.
Варвара разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на котором она запечатлена вместе с дочерью Вероникой. Под снимком брюнетка сообщила поклонникам, что 5 декабря ее малышке исполнилось 8 месяцев, а также подчеркнула, что «Ника» является самым дорогим для нее.
Нужно сказать, что публикация Третяковой очень понравилась большому количеству фанатов, которые буквально забросали ее приятными комментариями.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28