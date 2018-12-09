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Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые показала лицо 8-месячной дочери Вероники

Бывшая участница скандально-известного проекта «Дом-2» Варвара Третякова наконец решилась показать своим поклонникам 8-месячную наследницу Веронику.

Невзирая на то, что Варвара довольно давно ушла за ворота реалити-шоу «Дом-2», за длинноволосой красавицей по-прежнему внимательно следят телезрители. Многие поклонники Третяковой до сих пор помнят то, как серьезно девушка относилась к отношениям и, не отыскав настоящей любви, решила покинуть шоу.

Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые показала лицо 8-месячной дочери Вероники

До самого последнего момента звезда «Дома-2» скрывала, что совсем скоро станет мамой. Впрочем, перед самыми родами Варвара сообщила фанатам, что ждет прекрасную дочку. Нужно сказать, что именно это старание девушки держать свою личную жизнь в секрете, по-прежнему высоко оценивают зрители телепроекта.

После родов Третякова не стала сразу же рассказывать публике, как назвала малышку, а лицо дочери постоянно прятала. И только на днях экс-участница впервые продемонстрировала подписчикам, как же выглядит ее наследница.

Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые показала лицо 8-месячной дочери Вероники

Варвара разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на котором она запечатлена вместе с дочерью Вероникой. Под снимком брюнетка сообщила поклонникам, что 5 декабря ее малышке исполнилось 8 месяцев, а также подчеркнула, что «Ника» является самым дорогим для нее.

Нужно сказать, что публикация Третяковой очень понравилась большому количеству фанатов, которые буквально забросали ее приятными комментариями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28

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