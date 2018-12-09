Звезда «Дома-2» Варвара Третякова впервые показала лицо 8-месячной дочери Вероники

Невзирая на то, что Варвара довольно давно ушла за ворота реалити-шоу «Дом-2», за длинноволосой красавицей по-прежнему внимательно следят телезрители. Многие поклонники Третяковой до сих пор помнят то, как серьезно девушка относилась к отношениям и, не отыскав настоящей любви, решила покинуть шоу.До самого последнего момента звезда «Дома-2» скрывала, что совсем скоро станет мамой. Впрочем, перед самыми родами Варвара сообщила фанатам, что ждет прекрасную дочку. Нужно сказать, что именно это старание девушки держать свою личную жизнь в секрете, по-прежнему высоко оценивают зрители телепроекта.После родов Третякова не стала сразу же рассказывать публике, как назвала малышку, а лицо дочери постоянно прятала. И только на днях экс-участница впервые продемонстрировала подписчикам, как же выглядит ее наследница.Варвара разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на котором она запечатлена вместе с дочерью Вероникой. Под снимком брюнетка сообщила поклонникам, что 5 декабря ее малышке исполнилось 8 месяцев, а также подчеркнула, что «Ника» является самым дорогим для нее.Нужно сказать, что публикация Третяковой очень понравилась большому количеству фанатов, которые буквально забросали ее приятными комментариями.