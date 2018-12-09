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Регулярное употребление куркумы способствует похудению и помогает сохранить здоровье зубов

По мнению ученых, существует средство, способное заменить регулярные осмотры у стоматолога и консультации диетологов. Для обладания белоснежной улыбкой и подтянутой фигурой достаточно регулярно употреблять куркуму.
Регулярное употребление куркумы способствует похудению и помогает сохранить здоровье зубов

Даже в загрязнённых странах с низким уровнем гигиены, местные жители, употребляющие в рацион куркуму, не испытывают проблем с заболеваниями ротовой полости и обладают стройными фигурами. Данные вывод сделан учеными, изучающими полезные свойства растений и трав на организм человека.

Индийскими экспертами по оральной патологии изучены полезные свойства куркумы. Оказалось, что корень этого растения содержит вещества, отбеливающие эмаль зубов. Издавна куркума является противовоспалительным и обеззараживающим средством в народной индийской медицине. Местные жители изготавливают специальную пасту из растительного масла и перетёртого корня куркумы и чистят этим средством зубы трижды в неделю, но не более трёх минут за один раз. Проделывая данную процедуру на протяжении месяца можно увидеть явные результаты. Эксперты заявляют, что паста из куркумы помимо отбеливающих свойств также положительно сказывается на здоровье дёсен. Её можно использовать в качестве профилактики и лечения парадонтита на ранних стадиях.

Помимо ухода за полостью рта, куркума является эффективным средством борьбы с лишними килограммами. Корейскими учеными обнаружено, что данное растение трансформирует состав жировых клеток, предотвращая отложение лишних тканей. Эксперты рекомендуют употреблять два раза в день пол чайной ложки тёртого корня куркумы, разведённого в стакане молока. Это позволит улучшить обмен веществ и снижает чувство голода.

Принимавшие участие в эксперименты добровольцы в среднем каждый похудели на 3-5 кг. Отмечено, что никто из них не менял свой рацион питания и не прибегал к диетам, а лишь употреблял 2 раза в день молочный коктейль с куркумой.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 09:52

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