Готовящаяся к презентации клипа Анастасия Волочкова показала роскошное тело

Анастасия Волочкова накануне разместила публикацию в сети Instagram, в которой рассказала, как прошли съемки ее клипа. Балерина передала публике слова режиссера о том, что ее ноги фактически не уместить в кадр. Также артистка отметила, что снималось видео около 12 часов и пообещала, что клип будет очень “крутым”. Всех, кто участвовал в создании ролика, Волочкова поблагодарила.Публика высоко оценила образ Волочковой в пуантах, заострив внимание на длине ее ног. За сутки после публикации снимок звезды “лайкнули” больше 18 тысяч раз. Многие выразили удивление тем, что знаменитость воздержалась от шпагата, который любит демонстрировать по любому поводу.