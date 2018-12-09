В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный шар





Открытие нестандартной галактики под наименованием Cygnus стало сенсацией, поскольку до этого астрофизики не предполагали о существовании гиперактивных галактик, которые в состоянии отправлять сигналы в космос, представленные в виде выплюнутой материи. Гиперактивность Cygnus предоставила возможность отыскать столь уникальную по своим свойствам галактику и узнать, что в ней находится необычная планета под кодовым именем HAT-P-11b. Ее состав представлен гелием, что напомнило ученым воздушный шар.В связи с близким расположением звезды около данной планеты, гелий в ней регулярным образом распространяется непосредственно вокруг объекта. Звезда Лебедя является оранжевым карликом, но энергия толкает гелий на противоположную солнцу сторону HAT-P-11b. Данный “воздушный шар” практически всегда имеет риск взорваться.