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В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный шар

Ученые сумели выявить планету-воздушный шар в “кричащей” галактике Cygnus. Сведения смогли зафиксировать после того, как черная дыра в центре фактически “выплюнула” сигнал.
В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный шар

Открытие нестандартной галактики под наименованием Cygnus стало сенсацией, поскольку до этого астрофизики не предполагали о существовании гиперактивных галактик, которые в состоянии отправлять сигналы в космос, представленные в виде выплюнутой материи. Гиперактивность Cygnus предоставила возможность отыскать столь уникальную по своим свойствам галактику и узнать, что в ней находится необычная планета под кодовым именем HAT-P-11b. Ее состав представлен гелием, что напомнило ученым воздушный шар.

В связи с близким расположением звезды около данной планеты, гелий в ней регулярным образом распространяется непосредственно вокруг объекта. Звезда Лебедя является оранжевым карликом, но энергия толкает гелий на противоположную солнцу сторону HAT-P-11b. Данный “воздушный шар” практически всегда имеет риск взорваться.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:28

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