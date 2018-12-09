Утяшева появилась в элегантном платье на съемках «Танцев на ТНТ»

Телеведущая Ляйсан Утяшева появилась на сцене “Танцев на ТНТ” в необычном платье лилового цвета и лодочках в тон от Manolo Blahnik. Снимок со съемок 33-летняя артистка решила обнародовать на своей странице в сети Instagram, отметив, что платье было сшито в ателье Studio28/11. Знаменитость часто делится своими образами, надеясь получить одобрение со стороны многочисленных фолловеров.Поклонники Ляйсан Утяшевой высоко оценили вкус телеведущей, о чем сообщили ей в комментариях под снимком. Некоторые подписчики изучили крой необычного платья и готовы сшить подобное и себе. Впрочем, похвалили многочисленные юзеры не только непосредственно наряд, но и саму телеведущую, отметив ее красоту и привлекательность.