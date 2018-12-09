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Утяшева появилась в элегантном платье на съемках «Танцев на ТНТ»

Поклонники высоко оценили элегантный образ телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая всегда следит за собственным стилем. На съемках “Танцев на ТНТ” артистка появилась в необычном платье нежного цвета.
Утяшева появилась в элегантном платье на съемках «Танцев на ТНТ»

Телеведущая Ляйсан Утяшева появилась на сцене “Танцев на ТНТ” в необычном платье лилового цвета и лодочках в тон от Manolo Blahnik. Снимок со съемок 33-летняя артистка решила обнародовать на своей странице в сети Instagram, отметив, что платье было сшито в ателье Studio28/11. Знаменитость часто делится своими образами, надеясь получить одобрение со стороны многочисленных фолловеров.

Поклонники Ляйсан Утяшевой высоко оценили вкус телеведущей, о чем сообщили ей в комментариях под снимком. Некоторые подписчики изучили крой необычного платья и готовы сшить подобное и себе. Впрочем, похвалили многочисленные юзеры не только непосредственно наряд, но и саму телеведущую, отметив ее красоту и привлекательность.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:06

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