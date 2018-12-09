Вера Брежнева показала сделанный дочерью макияж на фото в Instagram

Вера Брежнева подчеркнула, что любит недавно обнародованное фото за цвет и настроение, а также за случайность, с которой оно было сделано. Макияж на снимке певице сделала ее дочь Соня Войченко, который тоже очень понравился звезде. Певица спросила у поклонников, насколько часто они публикуют случайные снимки, или у них в ленте преобладают постановочные фото.Публика отметила в комментариях, что приятно видеть случайные снимки своего кумира, что доказывает простоту знаменитых людей в обычной жизни. Фолловеры в комментариях отметили, что хорошо, когда имеется много разных фото, как постановочных, так и случайных. За сутки новая фотография певицы набрала свыше 173 тысяч отметок "мне нравится".