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Вера Брежнева показала сделанный дочерью макияж на фото в Instagram

Певица Вера Брежнева показала фото образа в сети Instagram, макияж для которого делала ее дочь. Также артистка отметила, что снимок является совершенно случайным и она не пыталась позировать для него.
Вера Брежнева показала сделанный дочерью макияж на фото в Instagram

Вера Брежнева подчеркнула, что любит недавно обнародованное фото за цвет и настроение, а также за случайность, с которой оно было сделано. Макияж на снимке певице сделала ее дочь Соня Войченко, который тоже очень понравился звезде. Певица спросила у поклонников, насколько часто они публикуют случайные снимки, или у них в ленте преобладают постановочные фото.

Публика отметила в комментариях, что приятно видеть случайные снимки своего кумира, что доказывает простоту знаменитых людей в обычной жизни. Фолловеры в комментариях отметили, что хорошо, когда имеется много разных фото, как постановочных, так и случайных. За сутки новая фотография певицы набрала свыше 173 тысяч отметок "мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:00

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