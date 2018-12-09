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Ловлэндская лягушка является самым загадочным монстром планеты

Жители американского штата Огайо уже привыкли к частым визитам ученых и исследователей, желающих найти следы легендарной ловлэндской лягушки. Она является самым загадочным монстром планеты, стоящим на двух ногах и имеющим рост 1,2 метра.
Ловлэндская лягушка является самым загадочным монстром планеты

Несколько раз свидетели события могли запечатлеть это существо на камеру, после чего опубликовали видео в Сети. Впервые с ним столкнулся водитель авто в 50-х годах. Мужчина ночью заметил на дороге странных особей, которые передвигались на большой скорости и пытались скрыться из вида. Тогда он был слишком напуган неожиданным зрелищем и предпочел не двигаться с места до рассвета.

Затем аналогичная ситуация произошла с полицейским в 70-х годах, когда он патрулировал окрестности Ловлэнда. Американец был шокирован видом гигантской лягушки, вставшей на задние лапы, после чего убежавшей в лес. Никто не знает, откуда приходят эти чудовища, живущие в штате до сих пор, хотя скептики продолжают говорить о мистификациях, привлекающих внимание туристов.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:53

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