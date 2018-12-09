После потери сознания Елена Воробей решила отдыхать перед концертами

Всего пару месяцев назад Елена Воробей потеряла сознание после возвращения с масштабного гастрольного тура. Артистка сошла с поезда и ей резко стало плохо, что медики объяснили переутомлением. Теперь 51-летняя юмористка будет уходить на отдых перед длительной работой, например, в конце декабря у нее намечены очередные гастроли в Германии, а в феврале — юбилейный концерт в Москве. Артистка решила отдохнуть перед такими загруженными месяцами в израильском Тель Авиве.Артистка отметила, что выносить кочевую гастрольную жизнь, помогает прежде всего крепкое здоровье. В поездку Елена Воробей отправилась вместе с отцом и дочерью Соней, а отдыхать семья намерена около недели.