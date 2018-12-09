После потери сознания Елена Воробей решила отдыхать перед концертами
Артистка Елена Воробей приняла решение отдыхать перед концертами, чтобы избежать переутомления. Соответствующий диагноз медики поставили звезде после прошлых гастролей, когда она внезапно потеряла сознание.
Всего пару месяцев назад Елена Воробей потеряла сознание после возвращения с масштабного гастрольного тура. Артистка сошла с поезда и ей резко стало плохо, что медики объяснили переутомлением. Теперь 51-летняя юмористка будет уходить на отдых перед длительной работой, например, в конце декабря у нее намечены очередные гастроли в Германии, а в феврале — юбилейный концерт в Москве. Артистка решила отдохнуть перед такими загруженными месяцами в израильском Тель Авиве.
Артистка отметила, что выносить кочевую гастрольную жизнь, помогает прежде всего крепкое здоровье. В поездку Елена Воробей отправилась вместе с отцом и дочерью Соней, а отдыхать семья намерена около недели.
Всего пару месяцев назад Елена Воробей потеряла сознание после возвращения с масштабного гастрольного тура. Артистка сошла с поезда и ей резко стало плохо, что медики объяснили переутомлением. Теперь 51-летняя юмористка будет уходить на отдых перед длительной работой, например, в конце декабря у нее намечены очередные гастроли в Германии, а в феврале — юбилейный концерт в Москве. Артистка решила отдохнуть перед такими загруженными месяцами в израильском Тель Авиве.
Артистка отметила, что выносить кочевую гастрольную жизнь, помогает прежде всего крепкое здоровье. В поездку Елена Воробей отправилась вместе с отцом и дочерью Соней, а отдыхать семья намерена около недели.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:43