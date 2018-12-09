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В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко оказался в экстренном порядке госпитализирован прямо из концертного зала “Мир”, который расположен в Москве. Артист внезапно пожаловался на недомогание, когда находился за кулисами.
В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко

76-летний Лещенко ожидал за кулисами начало финала конкурса “На благо Мира”, который ориентирован на улучшение как духовной, так и культурной атмосферы в обществе. Неожиданно певцу стало плохо, поэтому ему вызвали “скорую помощь”. Как известно, здоровье подводит Лещенко периодически, поскольку в 2014 году он также был госпитализирован в больницу со сцены. Тогда израильские медики поставили диагноз “межпозвоночная грыжа шейного отдела”, отметив, что запущенная форма заболевания может привести к полному параличу. В то время Лев Лещенко перенес операцию, в ходе которой произошло удаление грыжи.
В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко

Накануне артист жаловался на свой плотный график, например, 1 декабря он появлялся на сцене “Песни года”, а потом ожидал участия в новогодних “огоньках”. На данный момент подробности самочувствия певца не предоставляются его представителями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:18

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