В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко





76-летний Лещенко ожидал за кулисами начало финала конкурса “На благо Мира”, который ориентирован на улучшение как духовной, так и культурной атмосферы в обществе. Неожиданно певцу стало плохо, поэтому ему вызвали “скорую помощь”. Как известно, здоровье подводит Лещенко периодически, поскольку в 2014 году он также был госпитализирован в больницу со сцены. Тогда израильские медики поставили диагноз “межпозвоночная грыжа шейного отдела”, отметив, что запущенная форма заболевания может привести к полному параличу. В то время Лев Лещенко перенес операцию, в ходе которой произошло удаление грыжи.Накануне артист жаловался на свой плотный график, например, 1 декабря он появлялся на сцене “Песни года”, а потом ожидал участия в новогодних “огоньках”. На данный момент подробности самочувствия певца не предоставляются его представителями.