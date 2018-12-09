Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без фонограммы





Накануне, состоялся её сольный концерт в "Крокус Сити Холле", на который пришли тысячи фанатов девушки, в том числе и Ксения Бородина со своим мужем.Ольга заявила, что это не просто хобби, а полноценная профессия. Ведь она не записала одну песенку и колесит с ней по всем городам, а выпустила свой собственный сольный альбом.Но, многие считают, что ходить на концерты ведущей Дома-2 - бесполезная трата денег, ведь петь в живую она не умеет. А всё, что мы слышим - это полная фонограмма. Также, ходят слухи, что растущая популярность, Ольге досталась исключительно, благодаря правильно продуманному маркетинговому плану.Доказательством того, что у Бузовой нет голоса, послужило видео, которое Ольга выставила на просторы своего Instagram. В нём, девушка пыталась спеть собственную песню, но, как отметили её подписчики, у "названной" певицы, это плохо получилось.Несмотря на это, Ольгу Бузову абсолютно не смущает наличие фонограммы на её концертах, ведь она никого не заставляет любить себя и посещать мероприятия с её участием. Поэтому каждый должен полагаться на свой здравый смысл. Как говорит ведущая Дома-2 в своей песне: "Оля Бузова - тоже музыка".