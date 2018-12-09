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Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без фонограммы

В настоящее время, телеведущая Дома-2 активно развивает себя в роли певицы.

Накануне, состоялся её сольный концерт в "Крокус Сити Холле", на который пришли тысячи фанатов девушки, в том числе и Ксения Бородина со своим мужем.

Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без фонограммы

Ольга заявила, что это не просто хобби, а полноценная профессия. Ведь она не записала одну песенку и колесит с ней по всем городам, а выпустила свой собственный сольный альбом.

Но, многие считают, что ходить на концерты ведущей Дома-2 - бесполезная трата денег, ведь петь в живую она не умеет. А всё, что мы слышим - это полная фонограмма. Также, ходят слухи, что растущая популярность, Ольге досталась исключительно, благодаря правильно продуманному маркетинговому плану.

Доказательством того, что у Бузовой нет голоса, послужило видео, которое Ольга выставила на просторы своего Instagram. В нём, девушка пыталась спеть собственную песню, но, как отметили её подписчики, у "названной" певицы, это плохо получилось.

Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без фонограммы

Несмотря на это, Ольгу Бузову абсолютно не смущает наличие фонограммы на её концертах, ведь она никого не заставляет любить себя и посещать мероприятия с её участием. Поэтому каждый должен полагаться на свой здравый смысл. Как говорит ведущая Дома-2 в своей песне: "Оля Бузова - тоже музыка".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:07

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