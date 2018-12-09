Пластические хирурги сделали из Ольги Бузовой Настю Ивлееву





В 21 веке, женщины ходят к пластическому хирургу, как за хлебом.Особенно, это касается представительниц шоу-бизнеса. Так, поклонники ведущей Дома-2 и Насти Ивлеевой признаются, что перестали различать двух девушек.Интересно, что надевать одинаковые платья, ведущие никогда бы не согласились, тем более в один день, но вот носить одинаковые лица они не прочь.Сама Ольга Бузова, была категорически против внешних изменений, более того, когда пошла мода "накачивать губы", она была первой, кто осудил такую тенденцию. Но попробовав один раз, видимо, вошла во вкус.Конечно никто не говорит, что ведущая Дома-2 и Настя Ивлеева делали себя похожими друг на друга. Скорее всего, они лишь пытались соответствовать идеальным стандартам и не заметили, как потеряли свою индивидуальность.